Video
video cùng chuyên mục

Xe tăng "kì dị" của Nga ùn ùn ra mặt trận ở Ukraine

Xe tăng "bồ công anh" kì dì của Moscow ùn ùn ra mặt trận ở Ukraine. Xấu đẹp không quan trọng, Nga ưu tiên sống sót trước bầy đàn UAV của đối phương.
Đọc thêm : Xe tăng, thiết giáp "kỳ dị" của Nga ồ ạt xung trận ở Ukraine