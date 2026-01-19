"Xe tăng bồ công anh" trông rất kỳ dị của Nga (Ảnh: Telegram).

Trong bối cảnh UAV - đặc biệt là loại góc nhìn thứ nhất (FPV) được cả hai bên sản xuất hàng loạt với quy mô lớn - hoạt động tới mức bão hòa, gây ra tổn thất nặng nề cho lực lượng tăng thiết giáp đối phương, các kỹ sư Nga và Ukraine phải tìm cách đối phó nhằm tăng khả năng sống sót cho những "nắm đấm thép".

Về phía Nga, nhiều giải pháp đã được áp dụng và kết quả là chúng ta có thể thấy những phiên bản chiến xa trông vô cùng kỳ dị ra đời như "xe tăng chuồng gà", "xe tăng rùa", "xe tăng nhím". Tuy nhiên, những sáng kiến này chưa thể giúp vô hiệu hóa hoàn toàn những cú đánh từ UAV Ukraine.

Vì thế, phiên bản xe tăng thiết giáp kiểu "bồ công anh" của Nga đã xuất hiện và đang ùn ùn ra trận ở Ukraine.

Xe tăng "kì dị" của Moscow ùn ùn ra mặt trận ở Ukraine. Xấu đẹp không quan trọng, Nga ưu tiên khả năng sống sót trước bầy đàn UAV đối phương (Video: Telegram).

Các kỹ sư Nga thừa hiểu tổn thất đối với các phương tiện cơ giới quá lớn, sản xuất mới không kịp bù đắp hao hụt, cách duy nhất là biến xe tăng thiết giáp hiện có thành những "quái vật", đôi khi khó có thể nhận diện chính xác kiểu loại, nhưng phòng hộ thụ động tốt hơn.

Nếu như "xe tăng rùa" đã có khả năng chống chọi tương đối tốt với UAV Ukraine thì phiên bản "bồ công anh" được cho là còn tốt hơn thế. Cụ thể, quanh xe có các cấu trúc ba chiều làm từ sợi thủy tinh linh hoạt, giống như cây phân nhánh, có thể kích nổ UAV trước khi chúng chạm vào thân xe.

Đáng chú ý thiết kế này cực kỳ nhẹ, cho phép lắp đặt không chỉ trên xe tăng mà còn trên nhiều loại phương tiện chiến đấu khác. Tất nhiên, ngoại thất "tua tủa" như thế sẽ ảnh hưởng tới khả năng cơ động của xe, nhất là khi hoạt động trong các địa bàn rừng rậm, nhiều cây cối.

Qua những bài học xương máu của binh sĩ trên chiến trường, các kỹ sư Nga có lẽ đã thấm nhuần triết lý: "Dù nhanh dù chậm... bắn tốt là được. Dù xấu dù đẹp... sống sót là được".

"Mọi thứ đều có thể đem ra thử nghiệm ở tiền tuyến, từ gai nhọn, xích, lồng sắt hay kết hợp tất cả, miễn là cứu được tính mạng binh sĩ. Lính Ukraine từng chế nhạo Nga vì gắn "chuồng gà" lên phương tiện quân sự và giờ chính họ cũng đang phải làm điều đó", chuyên gia vũ khí David Kirichenko viết trên Forbes.

Tuy vậy, theo các nhà phân tích quân sự phương Tây, "xe tăng bồ công anh" dường như chỉ đơn giản là một phiên bản nâng cấp của "xe tăng nhím" mà thôi. Và rằng, những chiến tăng kỳ dị này vẫn có những điểm yếu trước mìn hay UAV luồn vào gầm xe hoặc cho đến khi Ukraine tìm ra cách vô hiệu hóa cấu trúc hình cây làm từ sợi thủy tinh nói trên.

Giờ đây, NATO và nhiều quốc gia khác trên khắp thế giới đang theo dõi rất sát cuộc xung đột Nga - Ukraine để rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho mình, từ phương thức vận hành UAV cho tới cách chống phương tiện bay không người lái vô cùng nguy hiểm này.

Rõ ràng, chiến trường Ukraine không có chỗ cho sự hoàn mỹ, với các loại vũ khí, trong đó bao gồm cả xe tăng thiết giáp xấu đẹp chẳng quan trọng, miễn là sống sót là được.