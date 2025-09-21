Video
video cùng chuyên mục

Xe tải vượt ẩu, suýt gây tai nạn kinh hoàng

Chiếc xe tải đã có tình huống lấn làn vượt ẩu ở đoạn đường hẹp. Khi gặp ô tô đi ngược chiều, tài xế chiếc xe này đã phải đánh lái gấp về làn đường của mình.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Xe ben giành đường vượt ẩu suýt lao vào người đi bộ