Nổi bật tuần qua: Xe ben giành đường vượt ẩu suýt lao vào người đi bộ

Xe ben suýt tông người đi bộ khi giành đường với xe đầu kéo

Tài xế chiếc xe ben đã có tình huống lấn làn để vượt hết sức nguy hiểm, khi quyết tâm giành đường với xe đầu kéo chạy cùng chiều, suýt tông trúng một người đi bộ ở làn đường ngược chiều.

Xe ben suýt tông người đi bộ khi giành đường với xe đầu kéo (Video: Otofun).

Tài xế xe tải lao thẳng vào đàn bò đang qua đường

Dù có thể quan sát thấy đàn bò đang băng qua đường từ phía xa, tài xế chiếc xe tải lại không hề cho thấy dấu hiệu giảm tốc độ, lao thẳng vào đàn bò này.

Nhiều người cho rằng tài xế xe tải đã không tập trung nhìn đường trong tình huống này, dẫn đến sự việc.

Tài xế xe tải lao thẳng vào đàn bò đang qua đường (Video: Otosaigon).

Xe tải trôi tự do ra đường vì không kéo phanh, kê bánh

Chiếc xe tải đang dừng để chuyển hàng hóa xuống đã bất ngờ bị trôi tự do ra đường. Dù đèn phanh xe có bật sáng, nhưng dường như chiếc xe không nổ máy khiến hệ thống phanh không hoạt động.

May mắn chiếc xe lao ra đường không tông trúng phương tiện nào và người ngồi trong cabin cũng như những người trên xe đã kịp thời nhảy xuống nên không có hậu quả đáng tiếc nào xảy ra.

Xe tải trôi tự do ra đường vì không kéo phanh, kê bánh (Video: OFFB).

Xe tải vượt ẩu, suýt gây tai nạn kinh hoàng

Chiếc xe tải đã có tình huống lấn làn vượt ẩu ở đoạn đường hẹp. Khi gặp ô tô đi ngược chiều, tài xế chiếc xe này đã phải đánh lái gấp về làn đường của mình khiến phần thùng xe trôi sang phía làn ngược chiều.

May mắn, tài xế chiếc xe gắn camera hành trình đã kịp phanh gấp, tránh được một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Tình huống giao thông xảy ra tại Trung Quốc.

Xe tải vượt ẩu, suýt gây tai nạn kinh hoàng (Video: Weibo).

Tài xế giật mình phát hiện người đi xe máy trên cao tốc

Tài xế ô tô đang di chuyển trên tuyến cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa, đã rất bất ngờ khi phát hiện người đi xe máy chạy cùng chiều, dù cao tốc này cấm xe máy và gần địa điểm này cũng không hề có nút giao nhập làn cao tốc, nên không rõ xe máy đã đi vào đoạn đường này như thế nào.

Tài xế giật mình phát hiện người đi xe máy trên cao tốc (Video: Otofun).

Hai xe máy đâm mạnh vào nhau vì phóng nhanh trong đường hẻm

Dù di chuyển trong hẻm nhỏ, 2 xe máy vẫn phóng với tốc độ cao và không hề giảm tốc độ khi qua ngã tư. Hậu quả, 2 phương tiện đã đâm mạnh vào nhau.

Hai xe máy đâm mạnh vào nhau vì phóng nhanh trong đường hẻm (Video: OFFB).

Tính năng phanh khẩn cấp phát huy tác dụng, giúp tránh tai nạn nghiêm trọng

Tính năng phanh khẩn cấp trên chiếc Vinfast VF9 đã phát huy tác dụng kịp thời, giúp tài xế tránh được em bé bất ngờ chạy băng qua đường ngay trước mũi xe.

Tình huống giao thông xảy ra trên địa bàn huyện Thanh Ba, Phú Thọ (cũ).

Tính năng phanh khẩn cấp phát huy tác dụng, giúp tránh tai nạn nghiêm trọng (Video: Otofun).

Tài xế đánh lái gấp tránh người đi xe máy sang đường ẩu

Tài xế chiếc xe gắn camera hành trình đã có tình huống đánh lái gấp để tránh người đi xe máy qua đường ẩu tại ngã tư. Tuy nhiên, tài xế ô tô cũng có phần lỗi trong tình huống này vì qua ngã tư mà không giảm tốc độ để quan sát.

Tài xế đánh lái gấp tránh người đi xe máy sang đường ẩu (Video: OFFB).

Hai người đàn ông ngang nhiên đi xe máy ngược chiều giữa đường đông

Dù đoạn đường đông phương tiện, hai người đàn ông không đội mũ bảo hiểm vẫn điều khiển xe máy luồn lách giữa dòng phương tiện để chạy ngược chiều, khiến nhiều người chứng kiến cảm thấy bức xúc.

Hai người đàn ông ngang nhiên đi xe máy ngược chiều giữa đường đông (Video: Camera giao thông).

Ô tô bất ngờ bị lốp xe vô chủ lao vào đầu

Chiếc ô tô đang di chuyển đã bất ngờ bị một bánh xe tải vô chủ lao thẳng vào đầu xe, khiến phương tiện bị hư hại nặng.

Tình huống giao thông xảy ra tại Trung Quốc.