Xe tải vượt ẩu, suýt gây tai nạn đối đầu trong đêm

Mặc dù đoạn đường cong và đêm tối khiến tầm nhìn bị hạn chế, tài xế chiếc xe tải vẫn có tình huống lấn làn để vượt hết sức nguy hiểm, suýt gây ra một vụ tai nạn đối đầu.
