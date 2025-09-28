Video
video cùng chuyên mục

Xe tải vượt ẩu suýt cán trúng người đi xe máy ngược chiều

Khi phát hiện chiếc xe tải lấn làn để vượt, người đi xe máy đã phải phanh gấp khiến cả người và xe trượt ngã xuống đường, suýt lọt vào gầm chiếc xe tải này.
