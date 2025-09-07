Video
video cùng chuyên mục

Xe tải vượt ẩu ở góc cua trên đèo, suýt gây tai nạn đối đầu

Dù đoạn đường đèo cong với tầm nhìn bị che khuất, tài xế chiếc xe tải vẫn có tình huống lấn làn để vượt, suýt gây tai nạn đối đầu với xe đi ngược chiều.
