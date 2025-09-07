Nổi bật tuần qua: Xe bán tải gặp nạn vì phóng nhanh để vượt trên đường xấu

Bán tải lĩnh hậu quả vì phóng nhanh, vượt ẩu trên đoạn đường xấu

Dù đoạn đường xấu và gập ghềnh, tài xế chiếc bán tải vẫn có tình huống tăng tốc để vượt. Hậu quả, chiếc xe đã bị mất lái và lao ra khỏi đường. May mắn chiếc bán tải đã không va chạm với phương tiện nào khác trong tình huống này.

Sự việc xảy ra trên tuyến quốc lộ 28B, tỉnh Bình Thuận.

Bán tải lĩnh hậu quả vì phóng nhanh, vượt ẩu trên đoạn đường xấu (Video: Văn hóa giao thông).

Tài xế chuyển hướng ẩu khi chưa quan sát, gây va chạm

Tài xế chiếc xe SUV đã có tình huống chuyển hướng bất ngờ ngay sau khi bật đèn xin nhan mà không quan sát phía sau, dẫn đến tình huống va chạm với xe đi cùng chiều.

Tài xế chuyển hướng ẩu khi chưa quan sát, gây va chạm (Video: Văn minh giao thông).

Tài xế suýt gặp tai nạn vì chạy song song xe ben trên đường ngập nước

Tài xế chiếc xe gắn camera hành trình đã bị “mù tạm thời” vì bị chiếc xe ben chạy bên cạnh bắn nước vào kính lái. May mắn không có vụ va chạm nào xảy ra trong tình huống này.

Tình huống xảy ra trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Tài xế suýt gặp tai nạn vì chạy song song xe ben trên đường ngập nước (Video: OFFB).

Cài nhầm số khi quay đầu, ô tô gây ra va chạm

Tài xế chiếc Honda CR-V đã có tình huống cài nhầm số trong khi đang quay đầu, khiến chiếc xe bị vọt về phía sau, va chạm với một ô tô khác đang đậu trên đường. May mắn vào thời điểm này không có người nào đi phía sau xe, nếu không hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng.

Cài nhầm số khi quay đầu, ô tô gây ra va chạm (Video: Otofun).

Ô tô va chạm với xe máy vì chuyển hướng bất cẩn

Tài xế chiếc Hyundai i10 đã có tình huống chuyển hướng ẩu, thiếu quan sát nên đã gây ra va chạm với một người đi xe máy đang tăng tốc để vượt lên ở bên trái. Vụ việc không gây hậu quả về người, nhưng khiến chiếc Hyundai i10 bị hư hại khá nặng phần đầu.

Ô tô va chạm với xe máy vì chuyển hướng bất cẩn (Video: Giao thông văn minh).

Xe máy chạy ẩu bị ô tô hất văng

Người đi xe máy đã có tình huống chạy ẩu, chạy qua vạch xương cá và cắt ngang trước mặt ô tô. Hậu quả, người này đã bị chiếc ô tô tông văng do tài xế không kịp thời phản ứng.

Xe máy chạy ẩu bị ô tô hất văng (Video: Camera giao thông).

Người phụ nữ vượt ẩu suýt xảy ra va chạm với xe tải

Người phụ nữ lấn sang làn đường ngược chiều để vượt đã phải phanh gấp để tránh va chạm với chiếc xe tải chuyển hướng trước mặt. Điều đáng nói, tài xế xe tải cũng có lỗi trong tình huống này vì đã cán qua vạch kẻ liền để chuyển hướng.

Tình huống giao thông xảy ra tại TPHCM.

Người phụ nữ vượt ẩu suýt xảy ra va chạm với xe tải (Video: OFFB).

Tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng vì chạy sai làn trên cao tốc

Tài xế chiếc ô tô đã bị xử Cục Cảnh sát Giao thông xử phạt 5 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm trong giấy phép lái xe, sau khi hành vi chạy sai làn trên cao tốc của tài xế này bị người đi đường ghi lại và gửi bằng chứng đến cơ quan chức năng.

Tình huống vi phạm xảy ra trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng vì chạy sai làn trên cao tốc (Video: Cục Cảnh sát Giao thông).

Xe tải vượt ẩu ở góc cua trên đèo, suýt gây tai nạn đối đầu

Dù đoạn đường đèo cong với tầm nhìn bị che khuất, tài xế chiếc xe tải vẫn có tình huống lấn làn để vượt, suýt gây tai nạn đối đầu với xe đi ngược chiều.

Tình huống giao thông xảy ra trên đèo Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Xe tải vượt ẩu ở góc cua trên đèo, suýt gây tai nạn đối đầu (Video: Văn hóa giao thông).

Tài xế giật mình đánh lái gấp tránh xe đi ngược chiều trên đường dẫn lên sân bay

Tài xế chiếc xe gắn camera hành trình đã có tình huống giật mình đánh lái gấp để tránh chiếc xe tải đi ngược chiều ở đoạn đường dẫn lên sân bay Tân Sơn Nhất. May mắn chiếc xe gắn camera hành trình đang đi chậm để lên dốc nên vẫn xử lý kịp, giúp tránh được vụ tai nạn đối đầu.