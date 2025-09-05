Video
video cùng chuyên mục

Xe tải to chèn ép, quyết không cho xe tải nhỏ chuyển làn trên quốc lộ

Không bên nào chịu nhường bên nào, cả hai xe tải đã dừng giữa quốc lộ, gây cản trở giao thông.
Đọc thêm : Xe tải to chèn ép, quyết không cho xe tải nhỏ chuyển làn trên quốc lộ