Tình huống diễn ra vào chiều 4/9 trên quốc lộ 5A và được camera hành trình của một ô tô lưu thông cùng chiều ghi lại.

Không rõ hai tài xế có mâu thuẫn gì trước đó hay không, video cho thấy xe tải nhỏ bật xi-nhan bên phải và bắt đầu chuyển làn thì chiếc xe tải lớn hơn lao lên từ bên phải, ép xe tải nhỏ quay trở về làn sát dải phân cách. Không bên nào chịu thua bên nào, cả hai xe đã dừng giữa quốc lộ, trên hai làn đường, khiến ô tô có camera hành trình phải lách ra ngoài mới có thể di chuyển tiếp.

Xe tải to chèn ép, quyết không cho xe tải nhỏ chuyển làn trên quốc lộ (Video: Xuân Quang).

Theo quy định tại Điều 14 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024, khi có xe xin vượt, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phía trước phải quan sát phần đường phía trước, nếu đủ điều kiện an toàn thì phải giảm tốc độ, có tín hiệu rẽ phải để báo hiệu cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phía sau biết được vượt và đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được cản trở đối với xe xin vượt.

Về việc xử phạt lỗi không nhường đường cho xe xin vượt, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt 2-3 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Việc ô tô, đặc biệt là xe cỡ lớn, chèn ép nhau trên đường rất nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông, có nguy cơ gây thiệt hại về tài sản, tính mạng của người tham gia giao thông. Theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015, tuỳ mức độ, việc lái ô tô chèn ép xe khác trên đường có thể bị coi là hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trong trường hợp tài xế bị kết luận có hành vi gây rối trật tự công cộng nhưng chưa tới mức xử lý hình sự, thì có thể bị xử phạt hành chính 5-8 triệu đồng.

Trường hợp hành vi được xác định đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự, người vi phạm có thể bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015, với mức phạt có thể lên tới 7 năm tù.