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Xe tải suýt bị ô tô con tông lật khi qua giao lộ

Chiếc ô tô tải khi đang qua giao lộ đã bị xe con lao đến tông ngang hông, khiến chiếc xe này suýt bị lật nghiêng.
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