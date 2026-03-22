Nổi bật tuần qua: Xe đầu kéo vượt ẩu trên đèo gây tai nạn đối đầu

Xe đầu kéo vượt ẩu trên đường đèo gây tai nạn đối đầu

Dù đoạn đường đèo hẹp và quanh co khiến tầm nhìn bị hạn chế, tài xế chiếc xe đầu kéo vẫn cố tình lấn làn để vượt, gây ra một vụ tai nạn đối đầu nghiêm trọng với xe đi ngược chiều.

Cô gái bị tông ngã vì qua đường mà không quan sát

Cô gái điều khiển xe máy sang đường mà không quan sát phía sau, bị một chiếc xe máy lao đến tông trúng, khiến những người ngồi trên xe bị ngã ra đường.

Tình huống bất ngờ suýt dẫn đến va chạm trên cao tốc

Tài xế chiếc Hyundai Tucson phanh gấp, đánh lái để tránh một vật thể lạ trên cao tốc. Tình huống bất ngờ nhưng tài xế đi sau vẫn kịp phanh, tránh được va chạm.

Người đàn ông đi xe máy bất ngờ trượt ngã ngay trước mũi ô tô

Người đàn ông đi xe máy tốc độ cao phải phanh gấp để tránh hai nữ sinh chở nhau bằng xe đạp điện, khiến xe mất lái và ngã ngay trước mũi ô tô cùng chiều.

May mắn, ô tô di chuyển chậm nên kịp phanh, tránh tông trúng người đàn ông.

Ô tô bất ngờ lao vọt về phía trước, đâm mạnh vào xe khác đang chờ đèn đỏ

Sau khi thay đổi người lái, chiếc Ford Everest bất ngờ phóng vọt về phía trước, đâm mạnh vào đuôi một chiếc xe bán tải đang dừng chờ đèn đỏ ngay phía trước.

Không loại trừ khả năng tài xế mới của chiếc Ford Everest đã đạp nhầm chân ga sau khi ngồi lên ghế lái.

Nam sinh lao xe máy điện “như bay” đâm vào ô tô đang sang đường

Nam sinh điều khiển xe máy điện tốc độ cao, không làm chủ được tay lái nên đâm mạnh vào hông của chiếc ô tô đang sang đường.

Phóng nhanh, vượt ẩu trên đường hẹp, xe tải đâm vào ô tô ngược chiều

Dù đoạn đường hẹp và trời tối khiến tầm nhìn bị hạn chế, tài xế chiếc xe tải vẫn lấn làn để vượt với tốc độ cao, khi gặp xe đi ngược chiều đã không kịp xử lý dẫn đến một vụ tai nạn đối đầu nghiêm trọng.

Ô tô tải suýt bị xe con tông lật khi qua giao lộ

Chiếc ô tô tải qua giao lộ đã bị xe con lao đến tông ngang hông, suýt bị lật nghiêng.

Tài xế mở cửa xe thiếu quan sát gây tai nạn rồi rời đi

Trong lúc dừng chờ đèn đỏ, tài xế chiếc Mitsubishi Xpander mở cửa xe thiếu quan sát, khiến một người đi xe máy va vào ô tô bên cạnh. Đáng chú ý, sau va chạm do sự bất cẩn của mình, tài xế không dừng lại xử lý mà rời khỏi hiện trường.

Sự việc xảy ra trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Bình Thạnh, TPHCM.

Tài xế bị xử phạt vì vượt ẩu

Dù đoạn đường hẹp và quanh co, tài xế chiếc Toyota Innova vẫn cố tình lấn làn để vượt, ép xe đi ngược chiều vào sát mương nước ven đường để tránh.

Sau khi video tình huống giao thông này được người dân cung cấp đến cơ quan chức năng thông qua ứng dụng VNeTraffic, tài xế chiếc Innova đã bị lập biên bản xử phạt.