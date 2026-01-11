Video
Xe tải qua cầu hẹp, hất văng người đi bộ xuống nước

Dù cây cầu hẹp và đang có người đi bộ, tài xế vẫn điều khiển xe tải qua cầu, hất văng người này xuống nước.
