Video
video cùng chuyên mục

Xe tải phanh gấp vẫn không thể tránh được va chạm với xe khách vượt ẩu

Dù đoạn đường cong khuất tầm nhìn, tài xế chiếc xe khách vẫn liều lĩnh lấn làn để vượt, buộc tài xế chiếc xe tải đi ngược chiều phải phanh gấp để tránh.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Tài xế ô tô thản nhiên dừng giữa đường ở làn ngược chiều