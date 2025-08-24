Video
Xe tải mất lái, tông sập nhà ven đường

Chiếc xe tải bị mất lái, lao vào sân và đâm sập một ngôi nhà ngay sát đường. May mắn chỉ ít giây trước đó, một người phụ nữ vừa rời khỏi sân nên tránh được vụ tai nạn nguy hiểm.
