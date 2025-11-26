Video
video cùng chuyên mục

Xe tải lật nghiêng sau khi va vào ô tô con dừng ở làn khẩn cấp

Chiếc xe tải có xu hướng chạy xiên sang bên phải, có thể do tài xế mất tập trung, đúng thời điểm có ô tô con dừng trên làn khẩn cấp, dẫn tới va chạm nghiêm trọng.
Đọc thêm : Xe tải lật nghiêng sau khi va vào ô tô con dừng ở làn khẩn cấp