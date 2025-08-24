Video
video cùng chuyên mục

Xe tải làm rơi thanh gỗ trúng ô tô đi sau hết sức nguy hiểm

Chiếc xe tải chở hàng nhưng không chằng buộc cẩn thận, khiến một thanh gỗ bị rơi ra trúng xe ô tô đi ngay phía sau.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Phóng nhanh khi vào cua, bán tải gây tai nạn liên hoàn