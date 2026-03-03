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Xe tải kéo đứt dây điện, rơi trúng người đi đường

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đang xác minh clip ghi lại cảnh xe tải kéo đứt dây điện trên quốc lộ 1 rồi rơi trúng một phụ nữ khiến nạn nhân ngã xuống đường.
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