Video
video cùng chuyên mục

Xe tải gây tai nạn vì nhập làn ẩu trên cao tốc

Chiếc xe tải nhập từ đường nhánh vào cao tốc mà không nhường đường, chuyển làn đột ngột, khiến chiếc xe đi đến từ phía sau không kịp thời xử lý dẫn đến va chạm.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Xe tải mất lái, lao vào cột điện ven đường và lật nghiêng