Xe tải đối đầu, canbin nát bét, tài xế thoát chết trong gang tấc

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h ngày 28/11 trên đường tránh quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Vào thời điểm đó chiếc xe tải mang BKS 51C-637.10 do anh Nguyễn Phước Lộc (trú tỉnh Phú Yên) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc – Nam va chạm trực diện với xe đầu kéo mang BKS 63C-046.20 kéo theo Rơ-móc 63R-000.45 do anh Nguyễn Nhật Phước (trú tỉnh Kiên Giang) điều khiển theo hướng ngược lại. Vụ va chạm khiến hai ô tô bị hư hỏng nặng, đầu xe nát bét nhưng may mắn tài xế chỉ bị thương nhẹ