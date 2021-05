Xe tải bốc cháy, tài xế đạp cửa cứu vợ con

Vào khoảng 20h15 ngày 18/4 tại Km số 9 Quốc lộ 1A đoạn qua xóm 6, xã Nghi Liên (Tp. Vinh, Nghệ An) xảy ra một vụ tai nạn giao thông khi khiến 1 xe bán tải bị cháy rụi và một xe ô tô bị hư hỏng. Chiếc ô tô tải BKS 37C-09.616 do ông Nguyễn Duy Hùng, trú xã Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An điều khiển bị lật nghiêng giữa đường, bốc cháy. Tài xế thoát khỏi cabin, đạp cửa kính kéo vợ con ra ngoài trước khi ngọn lửa thiêu rịu hoàn toàn chiếc xe.