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Xe máy nghi bị mất phanh khi đổ đèo, tông mạnh vào hộ lan tôn

Tình huống giao thông do camera hành trình trên ô tô ghi lại, cho thấy cặp đôi chở nhau bằng xe máy đã đâm mạnh vào hộ lan tôn khi đang đổ đèo.
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