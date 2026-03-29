Nổi bật tuần qua: Bé gái gặp nạn vì sang đường như chỗ không người

Bé gái gặp nạn vì sang đường như chỗ không người

Bé gái đi xe đạp sang đường mà không quan sát, bị một người đi xe máy từ phía sau lao đến tông ngã.

Sự việc không gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng là một lời nhắc nhở cho các bậc phụ huynh, cần phải hướng dẫn trẻ nhỏ về các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông trước khi để trẻ ra đường một mình.

Xe máy nghi bị mất phanh khi đổ đèo, tông mạnh vào hộ lan tôn

Tình huống giao thông do camera hành trình trên ô tô ghi lại cho thấy một xe máy chở hai người đã va chạm mạnh vào hộ lan tôn khi đang đổ đèo.

Hình ảnh từ video cho thấy đèn phanh vẫn bật sáng nhưng xe không giảm tốc độ. Nguyên nhân cụ thể chưa được xác định, tuy nhiên có dấu hiệu cho thấy phương tiện có thể gặp sự cố khi đang di chuyển.

Xe tải chuyển hướng ẩu, tông văng người đi xe máy

Tài xế chiếc xe tải chuyển hướng rẽ trái mà không quan sát phía sau nên đã tông mạnh vào người đi xe máy cùng chiều.

Không loại trừ khả năng tài xế xe tải đã chủ quan vì đã bật đèn xi-nhan chuyển hướng nên không quan sát phía sau, dẫn đến tai nạn.

Người phụ nữ có kiểu vượt xe khiến tài xế phải bất ngờ

Thay vì lấn sang làn đường ngược chiều để vượt, người phụ nữ đi xe máy đã đi vào khu vực trạm xăng để vượt xe phía trước, khiến tài xế phía sau bất ngờ.

Ô tô bị tàu tông khi băng qua đường sắt

Tài xế chiếc Kia Sportage đi ra từ ngõ và băng qua đường sắt tại đường ngang dân sinh, nhưng không dừng lại để quan sát. Hậu quả, chiếc xe này đã bị đoàn tàu lao đến tông trúng. Sự việc may mắn không gây ra thương vong.

Tài xế xe ben đánh lái kịp thời, tránh hai nữ sinh vượt ẩu

Tài xế chiếc xe ben đã có tình huống đánh lái gấp, kịp thời tránh 2 nữ sinh chở nhau bằng xe máy bất ngờ lấn làn để vượt. Chiếc xe ben đã có pha “drift” sau tình huống đánh lái gấp này, nhưng may mắn không bị lật.

Xe máy sang đường ẩu, va chạm với ô tô rồi bỏ đi

Thanh niên đầu trần điều khiển xe máy qua ngã tư, gây ra va chạm với một ô tô chạy cắt mặt. Người này sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường thay vì dừng lại để xử lý hậu quả.

2 nữ sinh chạy xe máy điện liều lĩnh băng qua đường sắt khi tàu đang tới

Dù đèn cảnh báo đã bật sáng và chắn tự động đã hạ, 2 nữ sinh chở nhau bằng xe máy vẫn liều lĩnh băng qua đường sắt chỉ vài giây trước khi đoàn tàu lao đến.

Ô tô phanh gấp dừng đèn đỏ bị xe ben húc đuôi

Khi thấy đèn xanh chỉ còn 1 giây, tài xế chiếc Mazda CX-5 đã chủ động phanh lại để dừng chờ đèn đỏ. Tuy nhiên, tài xế chiếc xe ben đi ngay phía sau đã không kịp thời xử lý, tông mạnh vào chiếc CX-5 phía trước.

Tình huống giao thông cho thấy tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông.

Tình huống va chạm gây tranh cãi về phương tiện có lỗi

Dù đường thông thoáng, hai chiếc ô tô chạy ngược chiều vẫn xảy ra va quệt. Vụ va chạm đã gây ra tranh cãi về phương tiện có lỗi.