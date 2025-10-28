Video
Xe máy lao vọt đi cực nguy hiểm do trẻ nhỏ vặn tay ga

Khi được người phụ nữ đỡ từ trên yên phía trước xuống, em nhỏ đã bám vào tay ga, vô tình khiến chiếc xe lao vọt về phía trước.
