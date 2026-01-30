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Xe máy lao thẳng vào ô tô đang sang đường

Chiếc ô tô đã sang gần hết đường thì gặp xe máy lao thẳng đến, dẫn tới va chạm khiến hai người trên xe máy ngã lộn nhào.
Đọc thêm : Xe máy lao thẳng vào ô tô đang sang đường