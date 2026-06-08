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Xe máy gây tai nạn vì phóng nhanh qua ngã tư

Dù đi qua ngã tư, người điều khiển xe máy vẫn lao đi với tốc độ cao, đâm mạnh vào một cặp đôi đang băng qua đường. Vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn phường Phú Lợi, Sóc Trăng.
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