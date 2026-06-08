Xe ben chuyển hướng ẩu, suýt cán trúng người đi xe máy

Tài xế xe ben chuyển hướng ẩu, chèn ngã người đi xe máy

Tài xế chiếc xe ben đã có tình huống chuyển làn ẩu, thiếu quan sát, dẫn tới việc tông ngã và suýt cán trúng một người đi xe máy cùng chiều.

Điều đáng nói, chiếc xe ben hoàn toàn không bật xi-nhan khi chuyển hướng.

Tài xế xe ben chuyển hướng ẩu, chèn ngã người đi xe máy (Video: Văn hóa giao thông).

Cụ bà liên tục gây tai nạn vì không làm chủ được phương tiện

Cụ bà đi xe máy điện nhưng dường như không làm chủ được phương tiện của mình. Sau khi tông ngã một người đàn ông đi xe đạp vì không giảm tốc độ, bà tiếp tục gây tai nạn trong lúc dựng xe của mình lên.

Cụ bà liên tục gây tai nạn vì không làm chủ được phương tiện (Video: Cục Cảnh sát giao thông).

Xe máy gây tai nạn vì phóng nhanh qua ngã tư

Dù đi qua ngã tư, người điều khiển xe máy vẫn lao đi với tốc độ cao, đâm mạnh vào một cặp đôi đang băng qua đường. Vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ (thuộc tỉnh Sóc Trăng trước đây).

Xe máy gây tai nạn vì phóng nhanh qua ngã tư (Video: ST).

Xe container chuyển làn ẩu, gây tai nạn cho xe cùng chiều

Tài xế chiếc container chuyển làn mà không quan sát kỹ, tông và đẩy một xe con di chuyển cùng chiều.

Đây được xem là bài học đắt giá cho người tham gia giao thông, không nên di chuyển song song quá lâu với các phương tiện cỡ lớn vì có thể vô tình lọt vào điểm mù của tài xế. Trong khi đó, tài xế các xe cỡ lớn cần thận trọng khi chuyển hướng.

Xe container chuyển làn ẩu, gây tai nạn cho xe cùng chiều (Video: OFFB).

Em bé bị tông ngã khi chạy băng qua đường

May mắn là phương tiện di chuyển không quá nhanh nên không ai bị thương nghiêm trọng sau vụ việc này.

Nhiều người cho rằng lỗi trong tình huống này thuộc về bé trai vì bất ngờ chạy băng qua đường. Trong khi đó, không ít ý kiến lại cho rằng người điều khiển xe đạp điện hoàn toàn có thể giảm tốc độ từ xa khi thấy các em nhỏ đang chạy sang đường.

Em bé bị tông ngã khi chạy băng qua đường (Video: Mạng xã hội giao thông).

Xe tải suýt gây tai nạn vì chuyển làn ẩu trên đường cao tốc

Tài xế chiếc xe tải đã có tình huống chuyển làn ẩu để vượt mà không quan sát phía sau, suýt gây tai nạn cho ô tô con chạy cùng chiều.

Xe tải suýt gây tai nạn vì chuyển làn ẩu trên cao tốc (Video: OFFB).

Tài xế tìm cách chen ngang, giành đường khi vào trạm thu phí

Dù các phương tiện phải giảm tốc độ khi sắp đến trạm thu phí, tài xế chiếc Mazda 3 vẫn cố tình tăng tốc, tìm cách vượt lên và chen ngang để vào trạm thu phí trước, tạo nên một tình huống giao thông nguy hiểm.

Tài xế tìm cách chen ngang, giành đường khi vào trạm thu phí (Video: Văn hóa giao thông).

Tài xế phanh gấp tránh thanh niên lao ra đường ẩu

Thanh niên điều khiển xe máy từ đường nhánh lao ra, suýt bị một chiếc ô tô đang đi trên đường chính tông trúng.

May mắn là tài xế đã phanh kịp, tránh dẫn tới tai nạn (Video: OFFB).

Tình huống va chạm gây tranh cãi về phương tiện có lỗi

Tài xế chiếc ô tô đột ngột dừng lại giữa đường, khiến hai cô gái điều khiển xe máy điện không kịp xử lý, dẫn đến va chạm.

Tình huống va chạm đã gây ra tranh cãi về phương tiện có lỗi, khi nhiều người cho rằng tài xế ô tô đã dừng xe quá đột ngột, trong khi không ít ý kiến lại cho rằng lỗi do cô gái điều khiển xe máy điện đi ở khoảng cách gần nên không kịp xử lý khi xảy ra tình huống bất ngờ.

Tình huống va chạm gây tranh cãi về phương tiện có lỗi (Video: Video Giao thông).

Xe tải bị nghiêng thùng sang một bên vẫn di chuyển

Bất chấp việc thùng phía sau bị nghiêng hẳn sang một bên vì hàng bị lệch hoặc chở quá nặng, tài xế vẫn điều khiển xe tiếp tục di chuyển trên đường, thay vì dừng lại để tìm cách xử lý.

Xe tải bị nghiêng thùng sang một bên vẫn di chuyển trên đường (Video: Otofun).

Ô tô tông sập cổng nhà rồi bỏ chạy

Không rõ vì lý do gì, chiếc ô tô lao vào đâm sập cổng một ngôi nhà ven đường. Sau khi gây ra tai nạn, tài xế đã nhanh chóng lùi xe lại và bỏ chạy khỏi hiện trường, thay vì dừng lại để khắc phục sự cố.