Xe máy gặp nạn vì không làm chủ tốc độ khi vào cua

Cặp đôi chở nhau bằng xe máy đã không làm chủ được tốc độ khi vào cua, dẫn đến mất lái. Hậu quả cả hai đã đâm mạnh vào cột biển báo ven đường, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.
