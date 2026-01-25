Nổi bật tuần qua: Xe ben lạng lách, chèn ép xe máy vô cùng nguy hiểm

Xe ben lạng lách, chèn ép người đi xe máy hết sức nguy hiểm

Chiếc xe ben bật đèn khẩn cấp, liên tục lạng lách trên đường đông để chèn ép người đi xe máy.

Không rõ lý do tại sao tài xế chiếc xe ben lại có hành động như vậy, nhưng điều này đã khiến nhiều người đi đường cảm thấy bất bình vì có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Tài xế xe ben bị xử phạt vì vượt ẩu, tạt đầu xe cùng chiều

Dù đoạn đường cong có vạch kẻ liền cấm vượt, tài xế chiếc xe ben vẫn cố tình lấn làn, tăng tốc để vượt ẩu, sau đó còn tạt đầu xe ô tô chạy cùng chiều, như để trả đũa vì không chịu nhường đường cho mình.

Toàn bộ hành động của tài xế chiếc xe ben đã bị camera hành trình trên ô tô chạy cùng chiều ghi lại. Đoạn video sau đó được tài xế chiếc xe này gửi đến cho cơ quan chức năng.

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã xử lý tài xế chiếc xe ben lỗi vi phạm “đi không đúng làn đường quy định”, với mức xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế xe ben bị xử phạt vì vượt ẩu, tạt đầu xe cùng chiều (Video: Cục Cảnh sát Giao thông).

Tài xế giật mình phát hiện xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc trong đêm

Tài xế đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã có tình huống giật mình khi phát hiện một xe tải đi ngược chiều trong đêm tối.

May mắn vào thời điểm này, tài xế chiếc xe gắn camera hành trình đang di chuyển chậm ở làn ngoài nên không xảy ra va chạm.

Nam sinh đi xe đạp lao vào bụi chuối vì tránh ô tô chuyển hướng

Khi thấy ô tô chuyển hướng, nam sinh đi xe đạp đã không kịp tránh nên cũng phải chuyển hướng theo, hậu quả người này đã lao vào bụi chuối ven đường.

Sự việc may mắn không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Nhiều người cho rằng lỗi trong tình huống này thuộc về tài xế ô tô vì chuyển hướng không quan sát. Trong khi đó, không ít ý kiến lại cho rằng lỗi thuộc về nam sinh vì đi xe đạp không làm chủ tốc độ.

Nam sinh đi xe đạp lao vào bụi chuối vì tránh ô tô chuyển hướng (Video: Giao thông văn minh).

Tình huống va chạm gây tranh cãi về phương tiện có lỗi

Chiếc xe buýt trong khi qua ngã tư đã có tình huống đánh lái thiếu quan sát, gây va quệt với một shipper đi xe máy chở hàng cồng kềnh, khiến người này và hàng hóa trên xe bị đổ ra đường.

Đoạn video ghi lại tình huống này đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng về việc phương tiện nào có lỗi.

Tài xế giương pha khiến người đi ngược chiều “mù tạm thời”

Tài xế chiếc ô tô giương pha trong đêm tối khiến người đi ngược chiều bị lóa mắt và không thể quan sát được phía trước, suýt xảy ra một vụ tai nạn đối đầu.

Tài xế quên kéo phanh tay khiến xe tải suýt trôi tự do ra đường

Tài xế rời đi mà quên không kéo phanh tay, khiến chiếc xe tải từ từ trôi tự do ra đường. May mắn người này vẫn kịp thời phát hiện tình huống, chạy theo cố gắng níu chiếc xe tải lại, đồng thời nhờ người hỗ trợ kéo phanh tay để giúp chiếc xe không lao ra đường.

Tài xế quên kéo phanh tay khiến xe tải suýt trôi tự do ra đường (Video: Otofun).

Xe máy gặp nạn vì không làm chủ tốc độ khi vào cua

Cặp đôi chở nhau bằng xe máy đã không làm chủ được tốc độ khi vào cua, dẫn đến mất lái. Hậu quả cả hai đã đâm mạnh vào cột biển báo ven đường, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Xe máy gặp nạn vì không làm chủ tốc độ khi vào cua (Video: Văn hóa giao thông).

Người ngồi trên ô tô mở cửa bất cẩn, hất ngã xe máy

Người ngồi sau xe ô tô mở cửa mà không quan sát, hất ngã một người phụ nữ đi xe máy cùng chiều. Khi sự việc xảy ra, tài xế ô tô đã mở cửa để xuống xem tình hình, nhưng cũng suýt chút nữa đụng trúng một người đi xe máy khác.

Tình huống đã gây ra nhiều tranh cãi, khi không ít ý kiến cho rằng người phụ nữ đi xe máy cũng có một phần lỗi vì vượt phải trong tình huống này. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng do tài xế đậu xe giữa đường nên người đi xe máy buộc phải vượt lên bên tay phải.

Người ngồi trên ô tô mở cửa bất cẩn, hất ngã xe máy (Video: Camera giao thông).

Xe máy chạy ngược chiều trên cao tốc trong đêm tối

Dù trời tối khiến tầm nhìn bị hạn chế, người đi xe máy vẫn liều lĩnh đi ngược chiều trên cao tốc, thậm chí còn di chuyển ở làn đường cho phép ô tô chạy với tốc độ cao nhất, suýt dẫn đến va chạm.