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Xe máy gặp nạn vì đi vào làn ô tô trên cầu Nhật Tân

Người đi xe máy đã bị chiếc Hyundai Creta tông ngã vì đi vào làn ô tô trên cầu Nhật Tân (Hà Nội).
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