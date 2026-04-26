Nổi bật tuần qua: Nhóm thanh niên nhận bài học vì phóng nhanh, lạng lách

Nhóm thanh niên nhận bài học đắt giá vì phóng nhanh, lạng lách

Nhóm 3 thanh niên chở nhau bằng xe máy đi vào làn ô tô trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) với tốc độ cao và liên tục lạng lách. Hậu quả, chiếc xe máy bị mất lái khiến cả 3 bị ngã ra đường ngay trước mũi ô tô.

Tài xế ô tô đã kịp thời phanh lại, trước khi tông trúng nhóm thanh niên đang nằm trên đường.

Tài xế xử lý “xuất thần” tránh va chạm trong đêm tối

Đèn pha lắp không đúng quy định của chiếc xe bồn đã làm lóa mắt tài xế chiếc xe đi cùng chiều, khiến người này không nhìn thấy chiếc ô tô ngay trước mặt.

Dù vậy, tài xế chiếc xe gắn camera hành trình vẫn có tình huống xử lý “xuất thần”, đánh lái cực nhanh tránh được chiếc ô tô trước mặt và hai người đi xe máy ven đường.

Ô tô bị đâm ngang hông vì qua đường khi tầm nhìn bị che khuất

Dù tầm nhìn đang bị chiếc xe che khuất toàn bộ, tài xế chiếc Mitsubishi Xforce vẫn cố tình chuyển hướng sang đường, dẫn đến va chạm với một chiếc ô tô ngược chiều.

Tài xế bán tải suýt trả giá đắt vì vượt rào chắn đường sắt

Dù chắn tàu đã hạ và nhân viên gác chắn liên tục nhắc nhở, tài xế chiếc xe bán tải vẫn cố tình tìm cách băng qua đường sắt, khiến chiếc xe bị mắc kẹt. May mắn, tài xế chiếc xe bán tải vẫn kịp thời xoay xở để tránh bị đoàn tàu lao đến tông trúng.

Tài xế phanh gấp tránh người đi xe máy sang đường ẩu

Người đàn ông đi xe máy chuyển hướng sang đường mà không quan sát phía sau, buộc một chiếc ô tô phải đánh lái để tránh và một xe khác phải phanh gấp để không gây ra va chạm.

Cô gái thản nhiên dừng xe giữa vòng xuyến để dùng điện thoại

Thay vì đưa xe lên lề hoặc tìm nơi an toàn để dừng lại, cô gái thản nhiên dừng xe máy ngay giữa đường vòng xuyến có đông phương tiện qua lại để sử dụng điện thoại, gây mất an toàn cho chính mình và những người đi đường.

Xe máy gặp nạn vì đi vào làn ô tô trên cầu Nhật Tân

Khi phát hiện chiếc xe máy đi vào làn ô tô trên cầu Nhật Tân (Hà Nội), tài xế chiếc Hyundai Creta đã phải đánh lái gấp để tránh, nhưng người này sau đó phải đánh lái thêm lần nữa để tránh va chạm với ô tô đi cùng chiều. Hậu quả, chiếc Creta đã tông ngã người đi xe máy.

Cầu dẫn sau xe đầu kéo bất ngờ sập xuống đường, suýt gây hậu quả nghiêm trọng

Chiếc xe đầu kéo đang di chuyển trên đường thì phần cầu dẫn phía sau rơ-moóc bất ngờ bị sập xuống đường, suýt đè trúng người đi xe máy ngay phía sau. Nếu có ai bị phần cầu dẫn này đè trúng, hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng.

Tình huống giao thông là lời cảnh báo người tham gia giao thông tuyệt đối không đi gần các xe cỡ lớn, tránh những tai nạn bất ngờ xảy ra.

Người đi xe máy trượt ngã ngay trước mũi ô tô ngược chiều

Người đàn ông đi xe máy đã bị ngã xuống đường sau khi va quệt với một chiếc xe máy chạy cùng chiều, buộc tài xế chiếc ô tô gắn camera hành trình phải phanh gấp để tránh xảy ra va chạm.

Tình huống phanh gấp của tài xế đã khiến những người đi xe máy ngay sau chiếc ô tô không kịp xử lý dẫn đến va chạm, nhưng hậu quả không quá nghiêm trọng.

Xe buýt chuyển làn ẩu suýt gây ra va chạm

Dù đoạn đường đông phương tiện, tài xế chiếc xe buýt vẫn có tình huống chuyển làn ẩu, cắt mặt xe đi cùng chiều suýt dẫn đến va chạm.

Tài xế xe ben bị xử phạt 35 triệu vì quay đầu trên cao tốc

Vì đi nhầm đường, tài xế chiếc xe ben đã có tình huống quay đầu trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, chắn ngang nhiều phương tiện trên đường.

Video ghi lại hành vi của tài xế này đã được người dân gửi đến cơ quan chức năng, khiến tài xế bị xử phạt 35 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.