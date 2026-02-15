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Xe máy đi ngược chiều vòng xuyến, đâm mạnh vào hông xe bán tải

Cặp đôi chở nhau bằng xe máy đi ngược chiều tại vòng xuyến đã đâm mạnh vào hông một chiếc xe bán tải đang đi đúng làn đường của mình.
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