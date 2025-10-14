Video
Xe máy đi ngược chiều đốn ngã xe máy vượt đèn đỏ

Một xe máy đang phóng nhanh vượt đèn đỏ đã va vào người xe máy đi ngược chiều cắt ngang qua đường, dẫn tới va chạm nghiêm trọng khiến một người nằm bất tỉnh.
