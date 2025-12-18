Video
Xe máy chạy ngược xuôi trên cao tốc Liên Khương - Prenn

Hệ thống đường gom dân sinh chưa được đồng bộ, để tiện đi lại, người dân bất chấp nguy hiểm chạy xe máy vào cao tốc Liên Khương - Prenn.
