Xe máy chạy ẩu suýt gây họa cho người đi đường

Người phụ nữ đi xe máy vượt ẩu ở góc đường cong, quẹt vào tay lái của một cặp đôi đi xe máy cùng chiều khiến cặp đôi này bị mất lái, lao vào xe tải ngược chiều.
