Xe máy chạy ẩu bị ô tô hất văng

Người đi xe máy đã có tình huống chạy ẩu, chạy qua vạch xương cá và cắt ngang trước mặt ô tô. Hậu quả, người này đã bị chiếc ô tô tông văng do tài xế không kịp thời phản ứng.
