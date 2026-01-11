Video
Xe khách vượt ẩu ở đoạn đường cong, suýt gây tai nạn đối đầu

Dù đoạn đường cong khuất tầm nhìn, tài xế chiếc xe khách vẫn liều lĩnh lấn làn để vượt, suýt gây ra tai nạn đối đầu với chiếc xe gắn camera hành trình đi ngược chiều.
