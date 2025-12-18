Video
video cùng chuyên mục

Xe khách lật nghiêng vì tránh người đi xe đạp sang đường

Dường như tài xế ô tô khách không tập trung, nên gần tới đoạn mở của dải phân cách mới đánh lái gấp để tránh người đi xe đạp sang đường, dẫn đến tình huống lật xe.
