Video
video cùng chuyên mục

Xe khách chuyển làn ẩu, tạt đầu ô tô suýt gây tai nạn

Tài xế chiếc xe khách 16 chỗ đã có tình huống chuyển làn ẩu, buộc tài xế chiếc xe đi cùng chiều phải phanh gấp để tránh xảy ra va chạm.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Cô gái buông 2 tay khi chạy xe máy còn khoe lên mạng