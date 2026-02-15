Video
video cùng chuyên mục

Xe khách chèn ép nhau trên cao tốc

Nhiều người đã không khỏi rùng mình khi chứng kiến 3 chiếc xe khách giường nằm đã chèn ép, giành đường lẫn nhau khi di chuyển trên tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Tài xế thiếu ý thức lập tức nhận bài học thích đáng