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Xe hổ vồ hoạt động ầm ầm từ sáng đến đêm ở Hà Nội

Những ngày này, tại nhiều tuyến đường, phố của Hà Nội xe hổ vồ hoạt động ầm ầm suốt ngày đêm, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.
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