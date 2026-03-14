Hà Nội: Xe hổ vồ chạy liên tục từ sáng đến đêm, gây bụi trên đường phố

Theo phản ánh của độc giả đến báo Dân trí, thời gian qua trên địa bàn các xã Thường Tín, Thượng Phúc, Chương Dương (Hà Nội) xe hổ vồ hoạt động liên tục gây bụi, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong những ngày trung tuần tháng 3, trên các tuyến quốc lộ 1A, đường 73, đê sông Hồng,... qua địa bàn các xã Thường Tín, Thượng Phúc,... xe hổ vồ hoạt động liên tục từ sáng đến tối.

Trong ảnh là xe hổ vồ chạy với tốc độ cao trên tuyến đê sông Hồng, đoạn qua địa bàn xã Thường Tín, Hà Nội.

Xe hổ vồ lưu thông tốc độ cao, bụi bay mù mịt trên đường đê sông Hồng.

Ghi nhận của phóng viên, nhiều xe hổ vồ sử dụng còi hơi, khi đến các khu vực ngã 3, ngã 4 tiếng còi hơi phát ra từ những chiếc xe này khiến nhiều người đi đường giật mình.

Xe hổ vồ lưu thông trên đường 73, đoạn qua địa bàn thôn An Duyên, xã Chương Dương vào giờ cao điểm.

Không chỉ làm ô nhiễm môi trường, những phương tiện cồng kềnh này còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn đối với người dân khi lưu thông trong những khu vực đông dân cư.

Hai xe hổ vồ tránh nhau đã chiếm trọn lòng đường 73. Dân cư sinh sống dọc hai bên đường 73 đông đúc nên việc xe hổ vồ hoạt động cả trong giờ cao điểm đã ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân.

Xe hổ vồ hoạt động ầm ầm từ sáng đến đêm ở Hà Nội (Video: Nguyễn Hải).

19h, xe hổ vồ vẫn chạy ầm ầm trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Thường Tín, Hà Nội.

Các xe hổ vồ nhận cát từ khu vực bãi sông Hồng tại địa bàn xã Chương Dương và sau đó chở đến công trình tại địa bàn xã Thượng Phúc.

Các xe hổ vồ liên tục nhận cát từ các sà lan.

Số lượng xe nhiều, hoạt động liên tục từ sáng đến đêm đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân hai bên đường có các xe đi qua. Theo người dân, các đơn vị chức năng, doanh nghiệp vận tải cần chọn thời điểm phù hợp để các phương tiện này lưu thông.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên trên đường, phố như: Tố Hữu, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, Trung Thư, Cương Kiên,... thời gian qua, xe hổ vồ hoạt động với tuần xuất cao, mỗi giờ có hàng trăm lượt xe di chuyển.

Trong đó, nhiều xe hổ vồ dán chữ "công trình khẩn cấp" chở đất từ dự án hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2) tại địa bàn phường Đại Mỗ về khu công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông.

Được biết, dự án hồ đầu mối Mễ Trì rộng 12ha, dự kiến về đích vào tháng 5 để giải quyết tình trạng ngập úng ở phía Tây của Hà Nội vào mùa mưa sắp tới.

Các xe hổ vồ khi chở đất ra khỏi dự án hồ đầu mối Mễ Trì đều được xịt nước để hạn chế rơi vãi trên đường.

Các xe hổ vồ khi chở đất lưu thông trên đường Tố Hữu đều được che chắn song không thể tránh khỏi tình trạng rơi vãi trên phố Tố Hữu.

Điểm tập kết đất của các xe hổ vồ là khu vực công viên Hà Đông. Công viên này đã bỏ hoang nhiều năm qua. Hiện vùng lõi của công viên này đất từ các công trình đổ về được chất cao như "núi", tại 2 cổng ra, vào công viên được bảo vệ nghiêm ngặt.