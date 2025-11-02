Video
video cùng chuyên mục

Xe điện thông minh tự lùi vào chỗ đậu mà không cần tài xế

Chiếc ô tô điện được trang bị tính năng tự lái thông minh, cho phép chiếc xe tự động lùi vào chỗ đậu trong khi tài xế đã rời khỏi xe.
