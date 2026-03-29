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Xe đầu kéo nối đuôi trên những cung đèo quanh co dọc quốc lộ 49 ở Huế

Quốc lộ 49 ở thành phố Huế đang trong tình trạng quá tải khi số lương phượng tham gia lưu thông gia tăng mạnh, nhất là xe đầu kéo chở than Lào và lâm sản.
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