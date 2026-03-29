Xe đầu kéo chạy ẩu, gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ ở Huế

Xe đầu kéo nối đuôi trên những cung đèo quanh co dọc quốc lộ 49 ở Huế (Video: Cao Tiến).

Quốc lộ 49 là tuyến đường ngang huyết mạch thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây giữa Việt Nam và Lào, nối các xã vùng cao A Lưới của thành phố Huế với khu vực đồng bằng. Tuyến đường độc đạo này dài hơn 90km, có nhiều điểm đèo dốc cao, mặt đường hẹp. Chỉ tính riêng đoạn từ km25+100 (ngã ba đường tránh Huế, phường Kim Long) đến km78+100 (ngã ba Bốt Đỏ, xã A Lưới 3) có đến 111 đoạn đường cong, trong đó 93 vị trí có bề rộng làn đường và bán kính cong không đảm bảo cho xe sơ-mi rơ-moóc cũng như đầu kéo rơ-moóc lưu thông.

Tuy nhiên trong những năm gần đây, số lượng phương tiện trọng tải lớn tham gia lưu thông trên tuyến quốc lộ nhỏ hẹp này gia tăng đáng kể, khiến đường rơi vào tình trạng quá tải. Trong ảnh là đoàn xe đầu kéo nối đuôi nhau trên khu vực đèo A Co (hay còn được gọi là đèo Mạ ơi), xã A Lưới 3 để về đồng bằng.

Tại các điểm cua gắt, xuống dốc mạnh, những chiếc xe đi từ trung tâm thành phố Huế lên miền núi phải dừng lại, nép sát vào lề để nhường đường cho xe đầu kéo chở than, quặng từ Lào về cảng Chân Mây (xã Chân Mây - Lăng Cô).

Theo người dân địa phương, số lượng xe đầu kéo lưu thông nhiều nhất trên quốc lộ 49 là khoảng 13-16h hàng ngày và vào ban đêm, sau các khung giờ cấm của cơ quan chức năng. "Nhiều tài xế chạy nhanh, ẩu lắm, ngay các đoạn nhỏ hẹp nhưng họ vẫn vượt nhau, khiến các phương tiện đi ngược chiều gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao", ông Hồ Văn Quynh, một người dân đi đường cho biết.

Vị trí thường bị ùn ứ kéo dài nhất là khu vực đèo Tà Lương (km54+102 - km56+670), thuộc địa phận xã A Lưới 5.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong khoảng thời gian 13h-16h ngày 27/3, khu vực đèo Tà Lương thường xuyên bị ùn ứ kéo dài khi xe chở than, quặng nối đuôi nhau đưa hàng hóa về xuôi. Các phương tiện đi từ trung tâm thành phố Huế lên phải xếp hàng dài từ đỉnh đèo đến Trạm Quản lý bảo vệ rừng chuyên trách Tà Lương để nhường đường.

Điều đáng nói là dù đang lên dốc cao, đường cong cua, khuất tầm nhìn nhưng nhiều tài xế vẫn điều khiển phương tiện vượt xe, bất chấp nguy hiểm.

"Tôi ở đây chứng kiến nhiều vụ va chạm khi các xe đầu kéo chạy ẩu, nhất là vào ban đêm hoặc khi trời mưa khiến đường trơn trượt. Trên đường có gắn biển khung giờ cấm xe đầu kéo và hàng loạt biển báo hạn chế tốc độ, nhưng họ vẫn chạy ầm ầm cả ngày lẫn đêm", một cán bộ tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng chuyên trách Tà Lương cho biết.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ đầu năm 2025 đến ngày 31/1, toàn thành phố Huế xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe đầu kéo, riêng quốc lộ 49 đã chiếm 14 vụ.

Chiếc xe taxi màu xanh bị xe chở than ép sát vào hộ lan, khiến cả 2 mắc kẹt. Phương tiện nhỏ hơn sau đó đã phải lùi lại nhường đường.

Hai phương tiện hạng nặng đi ngược chiều, gặp nhau tại đoạn có bề rộng làn đường và bán kính cong không đảm bảo cho xe sơ-mi rơ-moóc cũng như đầu kéo rơ-moóc lưu thông.

Tuyến quốc lộ 49 tồn tại nhiều vấn đề như chất lượng mặt đường không đảm bảo, thường xuyên xảy ra sạt lở taluy, nhất là vào mùa mưa.

Trên dọc tuyến quốc lộ 49, đặc biệt là các khu vực đèo dốc cao, cơ quan chức năng đã lắp đặt hàng loạt biển báo, cảnh báo, gương cầu lồi để tài xế để ý quan sát trong quá trình lưu thông.

Không chỉ quốc lộ 49, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua các xã A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 3 cũng bị quá tải bởi xe trọng tải lớn. Trong ảnh là đoàn xe đầu kéo chở than dừng lại trong khung giờ cấm chạy (11-13h) ngày 27/3 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn ngã ba Bốt Đỏ (xã A Lưới 3).

Những chiếc xe đầu kéo chiếm hết mặt đường Hồ Chí Minh, khiến người dân và học sinh phải nép sát vào hộ lan để tránh. Trong ảnh là đoàn xe đầu kéo dừng nghỉ tại khu vực đèo Pê Ke (xã A Lưới 1).

Theo lãnh đạo UBND xã A Lưới 1, đoạn đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xã có chiều dài hơn 30km, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ va chạm giao thông. Việc có nhiều xe chở than chạy trên tuyến đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân. Chính quyền địa phương mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp để bảo đảm an toàn giao thông.

Không chỉ gây mất an toàn giao thông, các đoàn xe chở hàng nặng còn làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng các tuyến đường chạy qua.

Theo người dân, giải pháp cấm xe đầu kéo chạy vào quốc lộ 49 của cơ quan chức năng chưa giải quyết căn cơ vấn đề.

Tuyến quốc lộ 49 ở thành phố Huế (Ảnh: Google Maps).