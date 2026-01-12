Video
video cùng chuyên mục

Xe đầu kéo mất lái lao thẳng vào trạm thu phí

Sau khi tông dải phân cách ở bên trái, chiếc xe đầu kéo lao sang phải, đâm thẳng vào trạm thu phí, đầu xe lật nghiêng.
Đọc thêm : Xe đầu kéo mất lái lao thẳng vào trạm thu phí