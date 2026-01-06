Video
Xe đầu kéo lật nghiêng, thùng container đổ ập vào ô tô con

Khi tới đoạn đường giao cắt, xe đầu kéo không giảm tốc độ đã va chạm với xe tải rẽ ẩu, mang họa cho ô tô con.
