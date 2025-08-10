Video
Xe đầu kéo lạng lách trên cao tốc đầy khó hiểu

Tài xế này sau đó đã bị cơ quan chức năng xử phạt 46 triệu đồng, đồng thời bắt tạm giam vì hành vi gây rối trật tự công cộng.
