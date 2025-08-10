Video
Xe đầu kéo chuyển làn ẩu, tông xe con lộn vòng

Tài xế chiếc xe đầu kéo đã có tình huống chuyển làn ẩu, thiếu quan sát nên đã hất văng chiếc xe con cùng chiều lên dải phân cách, khiến chiếc xe này lộn một vòng.
