Xe đầu kéo bẹp dúm cabin vẫn chạy trên đường

Chiếc xe đầu kéo bị bẹp dúm cabin sau tai nạn nhưng vẫn di chuyển trên đường, khiến nhiều người phải đặt ra câu hỏi tài xế đang ngồi lái xe ở đâu?
